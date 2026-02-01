«Ливерпуль» натворил чудес в игре с «Ньюкаслом»
Мерсисайдцы стремятся вернуться в топ-4
около 2 часов назад
Фото - ФК Ливерпуль
Ливерпуль и Ньюкасл закрывали субботнюю программу 24 тура АПЛ. Матч завершился со счетом 4:1.
Пропустив первыми от Гордона, подопечные Арне Слота еще до перерыва смогли ответить двумя точными ударами Экитике.
В середине второго тайма Вирц вновь заявил о себе, записав на свой счет третий гол хозяев, а в добавленное время Конате установил итоговый счет в матче.
АПЛ. 24 тур
Ливерпуль - Ньюкасл 4:1
Голы: Экитике, 41, 43, Вирц, 67, Конате, 90+3 - Гордон, 36