Сергей Разумовский

Нападающий Денис Ндукве покидает Верес после завершения срока аренды. Об этом сообщила пресс-служба ровенского клуба.

Форвард провел сезон-2025/2026 в составе народного клуба на правах аренды. Права на 26-летнего футболиста принадлежат Ворскле, с которой у него действующий контракт до лета 2027 года.

Для Вереса Ндукве стал одним из важнейших игроков в атакующей линии в прошлом сезоне. В общей сложности нападающий провел за команду из Ровно 21 матч во всех турнирах. 20 игр он сыграл в чемпионате УПЛ, еще один раз выходил на поле в Кубке Украины.

На счету Ндукве шесть забитых мячей и одна результативная передача. С этим показателем форвард стал лучшим бомбардиром Вереса в сезоне, что подчеркивает его значимость для команды в атакующих действиях.

После окончания аренды футболист должен вернуться в Ворсклу, которой принадлежат права на игрока. В то же время дальнейшее будущее Ндукве остается неопределенным на фоне ситуации с полтавским клубом.

Ранее стало известно, что Ворскла потеряла профессиональный статус, поскольку не получила аттестат от ПФЛ. Из-за этого вопрос о дальнейшей карьере нападающего и его возможном новом клубе может стать актуальным во время летнего межсезонья.