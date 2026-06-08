Павел Василенко

На матч-открытие чемпионата мира 11 июня между Мексикой и Южно-Африканской Республикой может повлиять грозовая буря, которая надвигается, предупредили власти Мексики. Прогноз погоды предусматривает оранжевый код, а над столицей Мехико ожидаются проливные дожди. В последние дни улицы города несколько раз затапливало из-за обильных дождей.

Матч начнется в 13:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени), а перед ним состоится часовой музыкальный спектакль с участием латиноамериканской дивы Шакиры.

Грозовые бури и обильные дожди не являются чем-то необычным для Северной Америки в это время года. По этой причине ожидается, что часть матчей во время самого чемпионата мира будет отложена или остановлена, пока погода не успокоится.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.

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