Павел Василенко

Турецкий Трабзонспор делал официальное предложение итальянской Роме по поводу трансфера форварда сборной Украины Артема Довбика. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, бронзовый призер чемпионата Турции и участник Лиги Европы был готов подписать нападающего за десять миллионов евро, но получил отказ от римской команды.

Рома отклонила предложение Трабзонспора, так как надеется получить вдвое больше, чтобы вернуть часть средств, потраченных на приобретение украинца летом 2024 года.

Довбик выступает за Рому с лета 2024 года. За всё время форвард провел 63 матча за римскую команду: 20 голов и шесть ассистов.

Контракт украинца с римлянами действителен до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего нападающего в 15 млн евро.