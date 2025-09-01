Павел Василенко

Сборная Франции получила тревожные новости накануне отборочного матча ЧМ-2026 против Украины. Два основных центрбека «трехцветных» – Уильям Салиба и Ибраима Конате – получили травмы в очном матче английской Премьер-лиги.

В матче третьего тура между Ливерпулем и Арсеналом (1:0) лондонцы потеряли Салиба уже на пятой минуте, когда он получил повреждение ноги и был вынужден покинуть поле. Во втором тайме аналогичная судьба постигла и Конате: на 77-й минуте он также покинул игру из-за травмы.

Оба защитника включены в заявку сборной Франции на сентябрьские матчи, в частности и на встречу против Украины, которая состоится 5 сентября во Вроцлаве (Польша). Их участие в ключевом противостоянии пока под вопросом.