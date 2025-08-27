Без двоих известных игроков. Дешам объявил заявку сборной Франции на матч с Украиной
В списке 23 футболиста
около 3 часов назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. В список вошли 23 игрока, которые примут участие в сентябрьских встречах национальной команды.
Заявка сборной Франции на матчи против Украины и Исландии
- Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн).
- Защитники: Люка Динь (Астон Вилла), Мало Гюсто (Челси), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес (Аль-Хилаль), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Вильям Салиба (Франция), Дайо Упамекано (Бавария).
- Полузащитники: Дезире Дуе (ПСЖ), Ману Коне (Рома), Адриен Рабьо (Марсель), Орельен Чуамени (Реал), Кефрен Тюрам (Ювентус).
- Нападающие: Мане Аклиуш (Монако), Бредли Барколя, Усман Дембеле (оба – ПСЖ), Райан Шерки (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Реал), Майкл Олисе (Бавария), Маркус Тюрам (Интер).
Мане Аклиуш готов дебютировать в национальной команде. Талантливый вингер Монако впервые получил вызов в сборную Франции.
Тем временем Уго Экитеки еще не дебютировал. Ливерпуль недавно заплатил за него 95 миллионов евро. Он начал свою карьеру на «Энфилде», забив три гола и сделав одну результативную передачу в трех матчах. Однако Дешам не вызвал его.
Среди нападающих также не был включен в список Рандаль Коло Муани, который в последние месяцы был основным игроком команды. Его будущее пока под вопросом. Он не входит в планы ПСЖ, но Ювентус до сих пор не может достичь согласия по трансферу.
Сборная Украины сыграет против Франции на номинальном домашнем поле в польском Вроцлаве 5 сентября в 21:45 по киевскому времени, а встреча с Азербайджаном состоится в Баку 9 сентября в 19:00 по Киеву.