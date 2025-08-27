Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. В список вошли 23 игрока, которые примут участие в сентябрьских встречах национальной команды.

Заявка сборной Франции на матчи против Украины и Исландии

Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн).

Дезире Дуе (ПСЖ), Ману Коне (Рома), Адриен Рабьо (Марсель), Орельен Чуамени (Реал), Кефрен Тюрам (Ювентус). Нападающие: Мане Аклиуш (Монако), Бредли Барколя, Усман Дембеле (оба – ПСЖ), Райан Шерки (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Реал), Майкл Олисе (Бавария), Маркус Тюрам (Интер).

Мане Аклиуш готов дебютировать в национальной команде. Талантливый вингер Монако впервые получил вызов в сборную Франции.

Тем временем Уго Экитеки еще не дебютировал. Ливерпуль недавно заплатил за него 95 миллионов евро. Он начал свою карьеру на «Энфилде», забив три гола и сделав одну результативную передачу в трех матчах. Однако Дешам не вызвал его.

Среди нападающих также не был включен в список Рандаль Коло Муани, который в последние месяцы был основным игроком команды. Его будущее пока под вопросом. Он не входит в планы ПСЖ, но Ювентус до сих пор не может достичь согласия по трансферу.

Сборная Украины сыграет против Франции на номинальном домашнем поле в польском Вроцлаве 5 сентября в 21:45 по киевскому времени, а встреча с Азербайджаном состоится в Баку 9 сентября в 19:00 по Киеву.