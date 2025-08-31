Сборная Украины отправилась на сбор перед квалификацией ЧМ-2026
Сине-желтые начнут подготовку к важным матчам
около 1 часа назад
Микола Шапаренко. Фото - УАФ
Сборная Украины отправилась на сборы перед двумя матчами квалификации чемпионата мира 2026. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
Команда Сергея Реброва сыграет против Франции на номинальном домашнем поле в польском Вроцлаве 5 сентября в 21:45 по киевскому времени, а встреча с Азербайджаном состоится в Баку 9 сентября в 19:00 по Киеву.
В группе D выступают сборные Франции, Украины, Исландии, Азербайджана.