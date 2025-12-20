Фрайбург в матче с семью голами не дал Вольфсбургу выиграть дома
Обзор матчей Бундеслиги
около 8 часов назад
Субботняя программа 15-го тура Бундеслиги стартовала с пяти поединков. Среди самых интересных стоит выделить игру Вольфсбурга и Фрайбурга, которые порадовали своих фанатов большим количеством голов.
Не менее драматично завершился поединок Кельна и Униона. Хозяева, играя заключительные минуты в меньшинстве, позволили гостям из Берлина покинуть Северный Рейн-Вестфалию с тремя очками.
Предлагаем ознакомиться с результатами сегодняшних игр.
Бундеслига. 15-й тур
Кельн – Унион 0:1
Гол: Шефер, 90+1
Аугсбург – Вердер 0:0
Гамбург – Айнтрахт 1:1
Голы: Локонга, 19 - Ларссон, 26
Штутгарт – Хоффенхайм 0:0
Вольфсбург – Фрайбург 3:4
Голы: Пежчинович, 13, 49, 69 - Треу, 5, Грифо, 56 (с пенальти), Силт, 71 (автогол), Шерхант, 78
