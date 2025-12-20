Главный тренер дортмундской Боруссии Нико Ковач поделился впечатлениями после победы своей команды над Боруссией из Менхенгладбаха со счетом 2:0 в матче 15-го тура Бундеслиги. Слова хорватского специалиста приводит издание Bild.

«Мы победили и снова сыграли на ноль. Думаю, мы одержали заслуженную победу. Команда хорошо начала, но после первых 30 минут возникли некоторые проблемы. Во втором тайме игра была как в баскетболе – от ворот до ворот.

Команда хорошо прогрессирует, и мы довольны состоянием дел на данный момент. Нам есть что улучшать в нашей игре, но это естественный процесс», – сказал Ковач.