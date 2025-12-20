В стартовом матче 15-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия на своем стадионе уверенно разобралась с Боруссией из Мёнхенгладбаха, одержав победу со счетом 2:0. Подопечные Нико Ковача на протяжении почти всей встречи держали игру под своим контролем и продолжили удачную серию в Бундеслиге.

Хозяева с первых минут навязали высокий темп и уже на 10-й минуте добились успеха. Юлиан Брандт замкнул точный навес Никласа Зюле с правого края, эффектно пробив по воротам в одно касание. Дортмундцы продолжали атаковать, регулярно создавали опасные моменты и могли увеличивать преимущество, однако до перерыва счет так и не изменился.

Во втором тайме гости попытались добавить и навязать борьбу, но оборона Боруссии Дортмунд действовала надежно, не позволяя сопернику побеспокоить вратаря. Точку в матче хозяева поставили уже в добавленное время - на 90+7-й минуте Максимилиан Байер, вышедший с лавки, точно завершил передачу Фабио Силвы и окончательно оформил победу своей команды.

Бундеслига, 15-й тур

Боруссия Дортмунд — Боруссия Менхенгладбах 2:0

Голы: Брандт, 10, Байер, 90+7