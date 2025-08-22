21-летний полузащитник Шер Ндур поделился впечатлениями от уверенной победы в первом матче против Полесья в рамках четвертого раунда квалификации Лиги конференций, который завершился со счетом 3:0.

«Было тяжело, но мы это знали. К сожалению, Моизе получил красную карточку в первом тайме, но такое случается. После этого мы защищались компактно и хорошо завершили игру.

Возможно, это первый сезон, когда я начинаю с самого начала вместе с теми же партнерами. Настоящим Ндуром я еще не стал, ведь работаю, как и вся команда, но я прогрессирую, и мы все можем провести отличный сезон.

О том, что я выйду в основном составе, знал уже несколько дней, но сразу обрадовался и не мог дождаться начала настоящей игры. Очень рад и своей игрой, и командной.

В фазе обороны я был готов накрывать их плеймейкера, играя ближе к позиции треквартисты, а в фазе владения действовал как мецала, плавая между полузащитой и Гудмунссоном. Нам нравится менять позиции, открываться и много комбинировать между собой. Думаю, у нас это хорошо получается.

Что сказали Моизе после красной? Я не понял этого удаления, ведь его спровоцировали, дергая за волосы. Но он будет свеж для матча с «Кальяри».

Пенальти? Я не пересматривал эпизод, но Понграчич физически сильнее его, он выиграл дуэль.

У нас отличная группа, хорошая атмосфера в раздевалке. Мы все друзья: когда начинается тренировка, царит радость, но есть и серьезность. На поле мы конкурентоспособны и можем провести большой сезон», – сказал Ндур.