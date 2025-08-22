Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань в интервью сайту Sport-Express.ua прокомментировал первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против итальянской Фиорентины (0:3).

«Я думаю, что первое – нужно понимать: класс Фиорентины сегодня был выше. Но я не могу сказать, что работа ребят вовсе не соответствовала этому уровню. Они не заслуживали такого крупного поражения.

Однако нужно понимать, что Фиорентина – это команда, игроки которой стоят суммарно более 250 миллионов. Для нас это опыт. Мы должны стать сильнее, если правильно проанализируем этот матч. Ребята расстроены, потому что счет не соответствует игре.

Когда мы пропустили второй мяч, игра уже изменилась. В большинстве мы не использовали свои шансы, делали слишком много ошибок. Особенно третий гол – он был совершенно нелогичным. Мы всегда работаем над балансом, но в этом матче его не хватило».