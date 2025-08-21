Сергей Стаднюк

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Фиорентина номинально в гостях разгромила Полесье.

Надежды житомирян не пропустить были разбиты уже на 8-й минуте. После удара Кина мяч попал в штангу, но отскочил в вратаря Кудрика и оказался в сетке. Автогол записали именно на кипера. Итальянцы продолжили давить, и на 32-й минуте Гозенс удвоил преимущество гостей точным ударом.

В конце первого тайма Фиорентина осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кин, но даже вдесятером команда контролировала ход игры. Полесье не смогло воспользоваться численным преимуществом, а на 69-й минуте Гудмундссон забил третий мяч, поставив точку в первой игре.

Ответный матч состоится во Флоренции 28 августа.

Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации, первый матч

Полесье – Фиорентина 0:3

Голы: Кудрик, 8 (автогол), Гозенс, 32, Гудмундссон, 69

Полесье: Кудрик, Кравченко, Чоботенко (Виале, 83), Сарапий (Безкоровайный, 83), Корнийчук (Гонсалвеш, 60), Бабенко, Андриевский (Таллес, 77), Леднев, Назаренко, Филиппов (Гайдукчик, 60), Гуцуляк

Фиорентина: Де Хеа, Комуццо, Понграичич, Раньери, Додо, Зом (Сабири, 76), Фаджоли, Ндур (Вити, 86), Гозенс (Паризи, 76), Гудмундссон (Джеко, 70), Кин

Предупреждения: Корнийчук – Гозенс

Удаления: Кин, 44

Обзор матча будет доступен на странице события Полесье – Фиорентина.