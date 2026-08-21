Павел Василенко

Бывший сербский футболист Урош Милошевич оказался в центре громкого криминального скандала в Португалии. 31-летнего спортсмена задержали после того, как полиция остановила фургон, которым он управлял на автомагистрали A6.

Во время обыска правоохранители обнаружили в автомобиле более 1,5 тонн кокаина приблизительной стоимостью более 70 миллионов евро. Кроме того, в фургоне нашли две единицы военного оружия, которые, по данным следствия, были заряжены и готовы к использованию.

Операцию провела португальская судебная полиция. Она стала очередным серьезным ударом по так называемому «Балканскому картелю», деятельность которого охватывает несколько стран Европы.

Милошевич не является известной футбольной звездой, однако в прошлом выступал за ряд сербских клубов, среди которых Чукарички, Раковица, Телеоптик и Синджелич Белград. Последние три года он не играл в профессиональный футбол.

Задержание серба произошло вскоре после масштабной совместной операции португальских и испанских правоохранителей. На прошлой неделе в Испании задержали двух предполагаемых участников той же преступной сети и изъяли еще 3,7 тонны наркотиков.

Следствие в настоящее время устанавливает роль Милошевича в деятельности преступной организации. Португальские власти не исключают новых задержаний в рамках расследования.