Павел Василенко

Бывшего полузащитника донецкого Шахтера Жадсона арестовали в субботу в бразильском городе Камбе, штат Парана. 42-летнего экс-футболиста подозревают в домашнем насилии и нанесении телесных повреждений партнерше. Об этом сообщает GE.

По словам правоохранителей, Жадсона задержали непосредственно на месте происшествия после обращения женщины в полицию. Она заявила, что во время ссоры мужчина схватил ее за шею обеими руками и пытался задушить.

По словам потерпевшей, после инцидента на ее шее остались следы. Также женщина сообщила правоохранителям о других подобных случаях, однако ранее в полицию не обращалась.

Жадсон свою вину отрицал. В своих показаниях бывший футболист заявил, что между супругами произошла ссора, назвав ее обычным семейным конфликтом. Правоохранители выдвинули ему обвинения в нападении и клевете в отношении женщины.

Жадсон завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Самый успешный период его футбольного пути связан с донецким Шахтером, за который бразилец выступал с 2005-го по 2011 год.

За шесть лет в составе «горняков» Жадсон провел 273 матча, забил 64 гола и отдал 42 результативные передачи. Вместе с донецкой командой он выиграл Кубок УЕФА, пять чемпионатов Украины, два Кубка Украины и Суперкубок.

После возвращения в Бразилию Жадсон выступал за Сан-Паулу и Коринтианс. В составе последнего он дважды становился чемпионом Бразилии.

На международном уровне бывший хавбек Шахтера также защищал цвета сборной Бразилии. В 2013 году он вместе с национальной командой выиграл Кубок конфедераций.