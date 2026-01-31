Гамбург не пожалел Баварию на глазах у Компани
Шанс для Дортмунда подойти ближе
около 1 часа назад
Гамбург отобрал очки у Баварии в матче 20-го тура Бундеслиги. Поединок завершился со счетом 2:2.
Почти через 18 лет Венсан Компани вернулся на «Вольфспаркштадион», отыграв несколько сезонов в футболке HSV.
Первый за 8 лет матч против Баварии выдался результативным. Гамбург вышел вперед на 34-й минуте, получив право на пенальти, который реализовал Виейра.
Под занавес первого тайма Кейн помог гостям уйти на перерыв с равным счетом.
В начале второй 45-минутки Диас вывел гостей вперед. Гамбургу понадобилось 7 минут, чтобы Вушкович во второй раз порадовал местных фанатов.
В оставшееся время Гамбург сумел устоять, выборов ничью в поединке с чемпионом Германии.
Бундеслига. 20 тур
Гамбург - Бавария 2:2
Голы: Виейра, 34 (с пенальти), Вушкович, 53 - Кейн, 42, Диас, 46
