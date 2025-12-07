В рамках завершения 13-го тура чемпионата Германии было сыграно два заключительных матча. Дортмундская Боруссия на своем поле уверенно справилась с Хоффенхаймом – 2:0. Авторами забитых мячей стали Юлиан Брандт и Нико Шлоттербек.

Эта победа прервала пятиматчевую серию гостей без поражений. По итогам встречи команда из Дортмунда укрепилась на третьей позиции в таблице, имея 28 очков, тогда как Хоффенхайм остался пятым с 23 очками.

Параллельно Гамбург в результативном и напряжённом матче оказался сильнее Вердера. Команды устроили настоящее голевое представление, но хозяева сумели вырвать успех со счётом 3:2, забив решающий мяч в ключевой момент встречи.

Бундеслига. 13-й тур, 7 декабря

Боруссия» Дортмунд – Хоффенхайм – 2:0

Голы: Брандт, 43, Шлоттербек, 60

Гамбург – Вердер – 3:2

Голы: Локонга, 63, Вушкович, 75, Поульсен, 84 – Стаге, 45, Нджинма, 78