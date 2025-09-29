Жозе Моуринью, главный тренер Бенфики украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова, поделился ожиданиями от матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Челси. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Когда я ушел из Порту, мой первый еврокубковый матч как тренера Челси был как раз против Порту. В период работы в Интере я миллион раз встречался с Барселоной, где ранее был помощником. В роли тренера Фенербахче я играл против Манчестер Юнайтед, против Бенфики.

Стэмфорд Бридж — стадион, где я выиграл три титула чемпиона Англии; там я написал историю с Челси. Челси принадлежит моей истории, я принадлежу истории Челси. Но это футбол. Они хотят победить, я хочу победить. До матча я понимаю, где нахожусь, после матча понимаю, где нахожусь; а во время игры я могу забыть всё и просто бороться за победу.