Моуринью: «Я принадлежу истории Челси, но это футбол»
Главный тренер Бенфики поделился мыслями о встрече с бывшей командой в Лиге чемпионов
около 1 часа назад
Жозе Моуринью, главный тренер Бенфики украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова, поделился ожиданиями от матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Челси. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Когда я ушел из Порту, мой первый еврокубковый матч как тренера Челси был как раз против Порту. В период работы в Интере я миллион раз встречался с Барселоной, где ранее был помощником. В роли тренера Фенербахче я играл против Манчестер Юнайтед, против Бенфики.
Стэмфорд Бридж — стадион, где я выиграл три титула чемпиона Англии; там я написал историю с Челси. Челси принадлежит моей истории, я принадлежу истории Челси. Но это футбол. Они хотят победить, я хочу победить. До матча я понимаю, где нахожусь, после матча понимаю, где нахожусь; а во время игры я могу забыть всё и просто бороться за победу.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Челси – Бенфика состоится во вторник, 30 сентября, на лондонском Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Челси – Бенфика на Xsport.ua.
