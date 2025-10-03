Павел Василенко

Украинский нападающий римской Ромы Артем Довбик имел шанс стать героем матча второго тура основного этапа Лиги Европы против французского Лилля (0:1), однако не реализовал пенальти.

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на три пенальти своей команды, ни один из которых не был реализован.

«Не верю даже самому себе – это был почти невероятный эпизод: три нереализованных пенальти подряд! Так случилось, обидно, но надо идти дальше. Рома должна извлечь положительное из этой игры и работать над ошибками. Если бы забили с пенальти, разговор был бы совсем другим. Матч, как это часто бывает в Европе, был открытым: чтобы эффективно действовать в свободных зонах, нужно повышать уровень качества, иначе становится трудно».

Также наставник римлян заявил, что Довбик имел несколько шансов отличиться в воротах Лилля.

«Возможно, с тем голом уже говорили бы о возрождении Довбика, ведь и в этой встрече он показал неплохие моменты. А вот Фергюсону еще не хватает силы и кондиции: длинная пауза дает о себе знать, ему нужно больше времени», – цитирует Гасперини издание TMW.

Довбик в этом сезоне провел пять матчей во всех турнирах за римскую команду, забив один гол.

Следующий матч Рома проведет 5 октября против Фиорентины в чемпионате Италии, а в рамках Лиги конференций будет играть 23 октября против чешской Виктории.