Во втором туре Лиги Европы состоялся матч между итальянской Ромой и французским Лиллем. Команда Джан Пьеро Гасперини пропустила быстрый мяч уже на шестой минуте и не смогла отыграться, уступив со счетом 0:1.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик появился на поле на 78-й минуте и упустил шанс отличиться с пенальти — 28-летний футболист имел две попытки, но оба раза вратарь соперников вышел победителем из дуэли.

После финального свистка итальянские СМИ дали оценку выступлению украинского форварда.