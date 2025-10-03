В Италии указали на ошибку Гасперини с решением по Довбику: «Сыграл бы лучше, чем Фергюсон»
Итальянская Рома потерпела поражение в матче второго тура Лиги Европы
Во втором туре Лиги Европы состоялся матч между итальянской Ромой и французским Лиллем. Команда Джан Пьеро Гасперини пропустила быстрый мяч уже на шестой минуте и не смогла отыграться, уступив со счетом 0:1.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик появился на поле на 78-й минуте и упустил шанс отличиться с пенальти — 28-летний футболист имел две попытки, но оба раза вратарь соперников вышел победителем из дуэли.
После финального свистка итальянские СМИ дали оценку выступлению украинского форварда.
«Он заслуживает низкой оценки за два нереализованных пенальти. Обидно, ведь он играл неплохо после того, как вышел на поле. Возможно, если бы Гасперини выпустил украинского игрока раньше, тот сыграл бы лучше, чем Фергюсон», – отреагировали в Voce Giallorossa.