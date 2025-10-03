Украинский нападающий Артем Довбик отреагировал на высказывания главного тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини, который подчеркнул значительный прогресс в его выступлениях.

Футболист подчеркнул, что намерен и дальше совершенствовать свои действия в атаке, а внимание тренера к его усилиям дает дополнительную мотивацию.

«Раз тренер отметил мой прогресс, сделаю все, чтобы подтвердить это на поле. Для нас он как преподаватель – объясняет, направляет, а мы стараемся выполнять задания. Лично я работаю над тем, чтобы стать лучше в нападении. В обороне мы уже действуем надежно, теперь главное – добавить в атаке», – сказал Довбик для DAZN.

Следующий матч в рамках чемпионата Рома проведет на выезде против Фиорентины. Встреча состоится 5 октября и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вчера Рома уступила Лиллю в Лиге Европы.