Итальянская пресса вынесла жесткий вердикт Довбику за два не забитых пенальти в Лиге Европы
Украинец провалил матч в еврокубке
около 3 часов назад
Во втором туре группового этапа Лиги Европы итальянская Рома дома проиграла французскому Лиллю – 0:1. Украинский нападающий хозяев Артём Довбик вышел на замену на 78-й минуте.
28-летний нападающий Ромы мог стать героем встречи, ведь римляне заработали пенальти, и к мячу подошел именно украинец. Первый раз вратарь отбил, но сделал это неправильно.
Довбик подошел перебивать, но и вторую его попытку парировал голкипер Берке Озер. Третий шанс забить с пенальти для римлян упустил Матиас Суле.
Итальянское издание Тuttomercatoweb оценило украинца в 4,5 балла – это худший показатель среди всех игроков Ромы.
«У него был шанс сравнять счет – сенсационный дубль – с пенальти, но он его ужасно упустил, войдя в историю в негативном свете вместе с Сюле», – написало итальянское издание.
Довбик в этом сезоне провел пять матчей во всех турнирах за команду Джан Пьеро Гасперини, забив один гол.
Следующий матч Рома проведет 5 октября против Фиорентины в чемпионате Италии.