Павел Василенко

Во втором туре группового этапа Лиги Европы итальянская Рома дома проиграла французскому Лиллю – 0:1. Украинский нападающий хозяев Артём Довбик вышел на замену на 78-й минуте.

28-летний нападающий Ромы мог стать героем встречи, ведь римляне заработали пенальти, и к мячу подошел именно украинец. Первый раз вратарь отбил, но сделал это неправильно.

Довбик подошел перебивать, но и вторую его попытку парировал голкипер Берке Озер. Третий шанс забить с пенальти для римлян упустил Матиас Суле.

Итальянское издание Тuttomercatoweb оценило украинца в 4,5 балла – это худший показатель среди всех игроков Ромы.

«У него был шанс сравнять счет – сенсационный дубль – с пенальти, но он его ужасно упустил, войдя в историю в негативном свете вместе с Сюле», – написало итальянское издание.

Довбик в этом сезоне провел пять матчей во всех турнирах за команду Джан Пьеро Гасперини, забив один гол.

Следующий матч Рома проведет 5 октября против Фиорентины в чемпионате Италии.