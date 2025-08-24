В рамках первого тура нового сезона Серии А римская Рома встретилась с Болоньей и вырвала минимальную победу 1:0. После игры главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч и отметил хорошую игру новичков, особенно конкурента Артема Довбика на позиции нападающего Эвана Фергюсона.

«В первой игре вы никогда не знаете, как всё может быть на поле, вместо этого мы начали сразу против тяжёлой команды, как Болонья, которая сыграла отличный матч. Это даёт нам большой импульс», - отметил тренер.

Фергюсон, Весли и Эль-Айнауи? Мы говорим о очень молодых ребятах, с большим потенциалом, но которые уже сегодня вечером продемонстрировали свою ценность вместе с всей командой, которая уже компактна. Уже в предсезонке они хорошо справлялись, особенно за границей играть никогда не бывает легко. Они многое поставили на свои места, и публика оценила это, что является источником гордости для нас», - добавил Гасперини.