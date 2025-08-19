Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини встретился с президентом и спортивным директором клуба, чтобы обсудить летнюю трансферную кампанию и текущее состояние команды.

Наставник обеспокоен отсутствием достаточной конкуренции в линии нападения, поэтому попросил руководство подписать еще одного форварда. В новом сезоне 2025/26 Гасперини планирует сделать 20-летнего Эвана Фергюсона основным игроком нападения.

Украинский нападающий Артем Довбик, скорее всего, чаще будет начинать матчи на скамейке запасных, если только Рома не получит выгодное предложение по его продаже. Тренер недоволен физической формой футболиста и готов расстаться с ним уже в это трансферное окно.

Также специалист настаивает на усилении конкуренции в атаке и рассматривает два варианта усиления — Николу Крстовича из Лечче и Фабио Силву из Вулверхэмптона. Президент клуба пообещал наставнику, что в ближайшее время команда действительно получит нового форварда, об этом сообщило Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что чемпион Италии рассматривает вариант с подписанием Довбика.