Гасперини оценил перспективы Довбика в Роме
Специалист сделал заявление
около 2 часов назад
Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини откровенно рассказал о будущем в итальянском клубе центрального нападающего сборной Украины Артема Довбика.
«Кто лучше – Довбик или Фергюсон? У меня есть два замечательных игрока атаки, весь вопрос в том, как их использовать. Мне кажется, они за последние дни достигли прогресса в своей физической форме.
Артем включен в заявку, он может выйти на матч. Его трансфер? Я не могу предсказать, что произойдет с Довбиком за 10 дней до конца трансферного окна. Завтра начинается чемпионат, Артем с нами, а дальше посмотрим», – цитирует Гасперини издание Corriere dello Sport.
В прошлом сезоне 28-летний Довбик отличился 17 голами и двумя результативными передачами в 45 официальных матчах.
Его контракт с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Матч Ромы с Болоньей пройдет на домашнем поле римского клуба 23 августа в 21:45 по киевскому времени.