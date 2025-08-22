Главный тренер римской Ромы Джан Пьеро Гасперини откровенно рассказал о будущем в итальянском клубе центрального нападающего сборной Украины Артема Довбика.

«Кто лучше – Довбик или Фергюсон? У меня есть два замечательных игрока атаки, весь вопрос в том, как их использовать. Мне кажется, они за последние дни достигли прогресса в своей физической форме.

Артем включен в заявку, он может выйти на матч. Его трансфер? Я не могу предсказать, что произойдет с Довбиком за 10 дней до конца трансферного окна. Завтра начинается чемпионат, Артем с нами, а дальше посмотрим», – цитирует Гасперини издание Corriere dello Sport.