Гасперини прокомментировал поражение Ромы от Лилля: «Ситуация с пенальти сильно ударила по нам»
Тренер итальянской Ромы поделился мнением о поражении в Лиге Европы
42 минуты назад
Главный тренер итальянской Ромы Джан Пьеро Гасперини поделился своими впечатлениями после поражения в матче Лиги Европы, в котором его команда уступила французскому Лиллю.
«У нас возникли трудности из-за того, что мы пропустили гол слишком рано. Команда допускала очень много ошибок, прежде всего из-за игры Лилля, который постоянно беспокоил нас. Мы также создали для них немало проблем, но не смогли воспользоваться шансом, который у нас появился.
Соперник имеет сильных футболистов, но мои подопечные боролись до последней минуты, прибавили во втором тайме и не сдавались до конца. Конечно, инцидент с пенальти сильно ударил по нам».
Артем Довбик в этом сезоне провел за римский клуб пять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Свои следующие встречи Рома проведет 5 октября против Фиорентины в рамках чемпионата Италии, а 23 октября сыграет в Лиге конференций с чешской Викторией.
