Главный тренер итальянской Ромы Джан Пьеро Гасперини поделился своими впечатлениями после поражения в матче Лиги Европы, в котором его команда уступила французскому Лиллю.

«У нас возникли трудности из-за того, что мы пропустили гол слишком рано. Команда допускала очень много ошибок, прежде всего из-за игры Лилля, который постоянно беспокоил нас. Мы также создали для них немало проблем, но не смогли воспользоваться шансом, который у нас появился.

Соперник имеет сильных футболистов, но мои подопечные боролись до последней минуты, прибавили во втором тайме и не сдавались до конца. Конечно, инцидент с пенальти сильно ударил по нам».