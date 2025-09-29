Рома одержала победу над Вероной со счётом 2:0 в матче пятого тура итальянской Серии А.

Украинский форвард Артем Довбик впервые в сезоне 2025/26 вышел в стартовом составе римлян и уже на 7-й минуте открыл счёт, отметившись своим первым голом в чемпионате.

Всего 28-летний форвард провёл на поле 60 минут, после чего уступил место Эвану Фергюсону. После финального свистка главный тренер Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от игры Довбика.

«Он хорошо реагирует, видно его мотивацию. Ему нужно быть в хорошей физической форме: ему еще есть куда расти, он забил красивый гол, и это добавит ему уверенности. Нам нужно, чтобы он улучшался: он стремится, он может улучшаться», – цитирует Гасперини TUTTOmercatoWEB.

В этом сезоне украинец принял участие в пяти матчах Ромы, записав на свой счёт один мяч. Команда из столицы Италии идёт на втором месте в турнирной таблице, набрав 12 очков в пяти встречах.