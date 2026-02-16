Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги матча Серии А против Наполи, который завершился результативной ничьей 2:2.

Мы часто завершаем такие матчи с молодыми парнями в составе, которым еще нужно расти, набирать игровые минуты и уверенность. У нас было несколько очень хороших моментов, которые можно было реализовать лучше.

Я всегда был уверен в качествах Малена — это полноценный нападающий, точный, хорошо бьет по воротам. Этой команде нужен такой форвард, как он. Он с нами всего 4–5 матчей. Если вернутся Дибала, Суле или Эль-Шаарави, мы сможем играть еще лучше. Реализованный пенальти? Против Милинковича-Савича было непросто, но он пробил безупречно — сильно и четко. Мы уже видели на тренировках, что он хорошо выполняет и штрафные.

Считаю, что у нас всегда был такой настрой. Мы четвертые, и я не боюсь сказать, что с Маленом в первом круге у нас было бы на несколько очков больше. Мы много выиграли, но проиграли в матчах с прямыми конкурентами. Во втором круге дела идут лучше, хотя после этих первых двух игр с прямыми соперниками остается определенный осадок — мы могли выступить лучше, — приводит слова Гасперини итальянская пресса.