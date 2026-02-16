Вингер молодежной сборной Украины Данило Кревсун помог второй команде Боруссии Д обыграть резервистов Бохума в Региональной лиге Запад. Матч завершился со счетом 4:1.

На 68-й минуте Кревсун оформил не только первый гол в этом сезоне, но и дебютный на взрослом уровне.

В этом сезоне на счету Данила 21 матч: 1 гол, 3 ассиста.

