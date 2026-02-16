Матч всех звёзд НБА 2026. Команда США Звёзды выиграла мини-турнир, разгромив США Полосы в финале.
Награду MVP получил Энтони Эдвардс
21 минуту назад
Матч всех звезд НБА / Фото - NBA
Сегодня ночью состоялся Матч всех звезд НБА.
16 февраля в Лос-Анджелесе состоялся Матч всех звезд НБА-2026. Главное событие звездного уикенда прошло в новом формате: три команды сыграли друг с другом по разу, после чего две лучшие встретились в финале.
Победителем мини-турнира стала команда США Звезды, награду MVP получил Энтони Эдвардс.
НБА. Матч всех звезд
США Звезды – Сборная мира 37:35 (32:32, 5:3)
США Полосы – США Звезды 42:40 (42:40)
США Полосы – Сборная мира 48:45 (48:45)
США Полосы – США Звезды 21:47 (21:47)
Поделиться