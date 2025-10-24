Гасперини высказался о Довбике после поражения Ромы от Виктории
Тренер сказал, что мешает украинцу
38 минут назад
Рома неожиданно проиграла Виктории Пльзень со счетом 1:2 в матче Лиги Европы. Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру форвардов команды Артема Довбика и Эвана Фергюсона в этом поединке.
«Мотивация Довбика и Фергюсона? Команда регулярно выходит на поле с правильной мотивацией. Я не думаю, что это психологический вопрос. Я считаю, что проблема скорее заключается в сложившихся обстоятельствах, в том числе в физическом и техническом плане, из-за чего они, возможно, не могут показать себя с лучшей стороны».
28-летний Довбик в этом сезоне провел девять встреч за Рому, отметившись одним голом и одной результативной передачей. По данным Transfermarkt, стоимость украинского нападающего составляет 25 миллионов евро, а его контракт с клубом действует до конца июня 2029 года.