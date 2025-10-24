Итальянская пресса отреагировала на выступление Довбика в матче с Викторией: «Украинец покидает поле под свист»
Команда Гасперини сенсационно проиграла
13 минут назад
Итальянская Рома неожиданно проиграла в матче третьего тура Лиги Европы, который состоялся в четверг, 23 октября. Команда Джана Пьеро Гасперини уступила чешской Виктории Пльзень со счётом 1:2, хотя считалась явным фаворитом встречи.
Форвард сборной Украины Артем Довбик появился в стартовом составе римлян и провёл на поле 74 минуты, но не отметился результативными действиями. Итальянские СМИ оценили выступление 28-летнего нападающего.
«Он не жалеет сил на футбольном поле, но его опасные удары по воротам соперника практически отсутствуют на протяжении всего поединка. Украинец покидает поле под свист, и, честно говоря, сложно обвинять в этом 50 тысяч болельщиков «Олимпико». На 74-й минуте вместо Артема в игру вступил Эван Фергюсон», – отреагировали в Tuttomercatoweb.
