Гасперини высказался о камбэке Довбика в победном матче Ромы
Римляне не заметили Дженоа
около 2 часов назад
Джан Пьеро Гасперини / Фото - Рома
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался об игре украинского нападающего Артема Довбика в заключительном матче 17 тура Серии А против Дженоа (3:1). Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Фергюсон играл всегда, кроме трёх матчей, когда был травмирован, и двух, которые он пропустил. Довбик всегда играл, когда был доступен. Даже в матчах, которые мы проиграли, нападающие всегда выходили на поле. Вопрос в том, что нужно показывать качественные выступления. Нельзя ошибаться в настроении и интенсивности, - признался Гасперини.
Рома набрала 33 очка и осталась в зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице Серии А.