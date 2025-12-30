Де Россі оставил послание фанатам Ромы после победы над Дженоа
На поле была только одна команда
37 минут назад
Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси поделился эмоциями после возвращения на «Стадио Олимпико» на заключительный матч 17 тура Серии А против Ромы (0:3). Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Я снова почувствовал старые эмоции. Хотел бы пойти к фанатам с другим настроением, менее злым. В последний раз мне не удалось как следует с ними попрощаться, поэтому я должен был спуститься туда.
Curva Sud была полна почти сто лет. Опустела лишь однажды в знак протеста против моего увольнения. Я был им должен это прощание. Они всегда меня любили и навсегда останутся в моем сердце. Жалею, что пошел туда с мрачным лицом, но они меня знают. Я очень расстроен результатом и не мог пойти туда и прыгать от радости.
Я не беру с собой ничего, кроме прощания с любовью всей жизни. Я на 100% в этой работе и уже думаю о следующем матче, - рассказал Де Росси.
Бывший тренер Довбика заставил болельщиков Ромы сходить с ума. Видео.