Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси поделился эмоциями после возвращения на «Стадио Олимпико» на заключительный матч 17 тура Серии А против Ромы (0:3). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Я снова почувствовал старые эмоции. Хотел бы пойти к фанатам с другим настроением, менее злым. В последний раз мне не удалось как следует с ними попрощаться, поэтому я должен был спуститься туда.

Curva Sud была полна почти сто лет. Опустела лишь однажды в знак протеста против моего увольнения. Я был им должен это прощание. Они всегда меня любили и навсегда останутся в моем сердце. Жалею, что пошел туда с мрачным лицом, но они меня знают. Я очень расстроен результатом и не мог пойти туда и прыгать от радости.

Я не беру с собой ничего, кроме прощания с любовью всей жизни. Я на 100% в этой работе и уже думаю о следующем матче, - рассказал Де Росси.