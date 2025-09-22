Павел Василенко

Главный тренер Барселоны Ханси Флик будет вынужден обходиться без Гави в течение нескольких недель. Полузащитник Барселоны должен перенести операцию из-за травмы колена.

Гави сыграл в двух матчах Ла Лиги в этом сезоне, прежде чем пропустил остальные матчи из-за травмы медиального мениска правого колена.

Изначально испанец проходил консервативное лечение, но оно не дало желаемых результатов. Барселона объявила, что Гави прошел интенсивные стресс-тесты. После этих тестов было принято решение о артроскопической операции. Процедура была запланирована на вторник.

Барселона не объявила, как долго их полузащитник будет вне игры. Журналист Хави Мигель утверждает, что испанец будет вне игры пять-шесть недель. Ожидается, что он вернется к тренировкам во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.

Журналист утверждает, что период вне игры Гави мог бы быть намного короче. Если бы ему сразу сделали операцию, он мог бы вернуться к тренировкам в начале октября.