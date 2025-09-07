Павел Василенко

Травма Гави серьезнее, чем считалось изначально, и, вполне вероятно, что полузащитник Барселоны выбыл из игры на некоторое время. По данным AS, хавбек не играл в матче, поскольку боль в правом колене, на котором он перенес операцию меньше двух лет назад, не исчезает. По этой причине он не был в составе сборной Испании на матче отборочного турнира чемпионата мира против Болгарии в четверг.

Теперь точно известно, что тренер Барселоны Ханси Флик не сможет использовать Гави в матче против Валенсии в четвертом туре Ла Лиги. Сейчас все указывает на то, что он также пропустит поединок в Лиге чемпионов против Ньюкасла 18 сентября.

Хотя Флик выразил оптимизм на пресс-конференции и заверил, что план состоит в том, чтобы Гави восстановился к встрече с Валенсией, сейчас внимание направлено на будущее, а главной целью является поединок с ПСЖ 1 октября.

Алехандро Бальде также не сыграет против Валенсии. Левый защитник травмировал мышцу левой ноги во время тренировки. Проблема незначительная, но учитывая предыдущие травмы игрока, требуется осторожность. Клуб говорит о периоде восстановления продолжительностью три-четыре недели.

Френки де Йонг попал в список травмированных Барселоны. Голландец покинул лагерь своей сборной в пятницу из-за боли в ягодичной мышце. Сегодня он посетил спортивную базу для первичного осмотра и начала восстановления, но необходимые анализы он пройдет только в понедельник, после чего клуб опубликует официальное заявление.

Еще один игрок, который находится под пристальным вниманием – это Ламин Ямал, который страдает от боли в пояснице, но на сегодняшний день все указывает на то, что его участие в завтрашнем матче против Турции не под угрозой.