Где Буяльский, Шапаренко и Пихалёнок? Костюк шокировал составом на Карабах
Главный тренер Динамо выпустил в стартовом составе игрока, который провел лишь пять минут в этом сезоне
Киевское Динамо уже совсем скоро проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против Карабаха. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.
Перед стартовым свистком стали известны стартовые составы обеих команд. Больше всего удивил выбор главного тренера киевлян, который принял сразу несколько неожиданных кадровых решений.
С первых минут на поле появится полузащитник Валентин Рубчинский. Его появление в стартовом составе стало неожиданностью, поскольку ранее считалось, что в иерархии команды он уступает Виталию Буяльскому, Александру Пихальонку и Николаю Шапаренко. При этом все трое полностью готовы к игре, но на этот раз начнут матч на скамейке запасных.
Еще одним интересным решением наставника стало использование сразу двух нападающих. В стартовом составе выйдут Матвей Пономаренко и Эдуардо Герреро, который в предыдущих матчах играл на левом фланге атаки. В то же время с первых минут сыграет и левый вингер Богдан Редушко. Это может свидетельствовать о том, что Динамо будет использовать тактическую схему с двумя центрфорвардами.
Стартовый состав Динамо:
Суркис, Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак, Рубчинский, Бражко, Лонвейк, Герреро, Редушко, Пономаренко.
Запасные: Биловар, Буяльский, Кабаев, Мунгенге, Нещерет, Ольховой, Пихальонок, Шапаренко, Тиаре, Тимчик, Волошин, Ярмоленко.
В составе Карабаха также есть украинское представительство. С первых минут на поле выйдет украинский вингер Алексей Кащук.
Стартовый состав Карабаха:
Кохальски, Макрецкис, Силва, Варконий, Джафаркулиев, Янкович, Педро, Муаддиб, Зубир, Реналдо, Кащук.
Динамо – Карабах. Где смотреть трансляцию первого матча 3-го раунда отбора Лиги конференций.
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