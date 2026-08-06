Сергей Разумовский

Киевское Динамо уже совсем скоро проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против Карабаха. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Перед стартовым свистком стали известны стартовые составы обеих команд. Больше всего удивил выбор главного тренера киевлян, который принял сразу несколько неожиданных кадровых решений.

С первых минут на поле появится полузащитник Валентин Рубчинский. Его появление в стартовом составе стало неожиданностью, поскольку ранее считалось, что в иерархии команды он уступает Виталию Буяльскому, Александру Пихальонку и Николаю Шапаренко. При этом все трое полностью готовы к игре, но на этот раз начнут матч на скамейке запасных.

Еще одним интересным решением наставника стало использование сразу двух нападающих. В стартовом составе выйдут Матвей Пономаренко и Эдуардо Герреро, который в предыдущих матчах играл на левом фланге атаки. В то же время с первых минут сыграет и левый вингер Богдан Редушко. Это может свидетельствовать о том, что Динамо будет использовать тактическую схему с двумя центрфорвардами.

Стартовый состав Динамо:

Суркис, Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак, Рубчинский, Бражко, Лонвейк, Герреро, Редушко, Пономаренко.

Запасные: Биловар, Буяльский, Кабаев, Мунгенге, Нещерет, Ольховой, Пихальонок, Шапаренко, Тиаре, Тимчик, Волошин, Ярмоленко.

В составе Карабаха также есть украинское представительство. С первых минут на поле выйдет украинский вингер Алексей Кащук.

Стартовый состав Карабаха:

Кохальски, Макрецкис, Силва, Варконий, Джафаркулиев, Янкович, Педро, Муаддиб, Зубир, Реналдо, Кащук.

Динамо – Карабах. Где смотреть трансляцию первого матча 3-го раунда отбора Лиги конференций.