Уже бывший тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко объяснил, почему на молодежном чемпионате мира-2025 все возможное игровое время провели Владислав Крапивцов, Максим Мельниченко и Алексей Гусев, а также почему в стартовом составе в основном играл Александр Пищур, а не Матвей Пономаренко. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Дело не в том, что к ним не было претензий, хотя они сыграли на высоком уровне. Просто заявка на чемпионат мира состоит из 18-ти футболистов, и не на все позиции была замена. Им можно было дать отдохнуть, но они были ключевыми исполнителями на своих местах.

Почему ставка не на Пономаренко? Разница была в физическом состоянии. Пищур, из-за того, что осенью имел немного больше игрового времени, по нашему мнению, находился в лучшем игровом тонусе. Но мы предупреждали обоих, что ребята будут менять друг друга, так как игры через два дня на третий, и не так легко восстанавливаться. А вообще это проблема сборной: не так много исполнителей имели стабильную игровую практику.