Михайленко объяснил, почему ставил в старт вместо Пономаренко менее звездного форварда
Форвард Динамо забил один мяч за 83 минуты на поле
около 1 часа назад
Уже бывший тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко объяснил, почему на молодежном чемпионате мира-2025 все возможное игровое время провели Владислав Крапивцов, Максим Мельниченко и Алексей Гусев, а также почему в стартовом составе в основном играл Александр Пищур, а не Матвей Пономаренко. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Дело не в том, что к ним не было претензий, хотя они сыграли на высоком уровне. Просто заявка на чемпионат мира состоит из 18-ти футболистов, и не на все позиции была замена. Им можно было дать отдохнуть, но они были ключевыми исполнителями на своих местах.
Почему ставка не на Пономаренко? Разница была в физическом состоянии. Пищур, из-за того, что осенью имел немного больше игрового времени, по нашему мнению, находился в лучшем игровом тонусе. Но мы предупреждали обоих, что ребята будут менять друг друга, так как игры через два дня на третий, и не так легко восстанавливаться. А вообще это проблема сборной: не так много исполнителей имели стабильную игровую практику.
Кто находился в расположении сборной Украины на чемпионате мира U-20?
Вратари: 1. Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).
Защитники: 3. Кирилл Дегтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), 4. Николай Киричок (Карпаты Львов), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).
Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), 14. Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия), 2. Виталий Катрыч (Ингулец Петрове), 15. Ярослав Караман (Полесье Житомир).
Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо Киев), 19. Александр Пищур (ETO, Венгрия).
Ранее Михайленко выразил сожаление по поводу того, что Украина в плей-офф сразу же попала на Испанию.
