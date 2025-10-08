Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко в эфире Maincast TV после вылета команды из юниорского чемпионата мира-2025 из-за минимального поражения в матче 1/8 финала против сверстников из Испании (0:1) поделился мыслями по поводу скандальной дисквалификации на игру лидера «сине-желтых» Геннадия Синчука.

Дисквалификация Синчука нарушила планы. Тем более это было перед обедом. Кажется, за пару часов до установки. Поэтому это нарушило, это нас немного выбило из седла. И нужно было время, чтобы понять... Но во время установки уже сказали, что там уже ничего не должно мешать думать об игре, думать о победе. Поэтому, честно говоря, не знаю, как комментировать ситуацию. Надо разбираться, что там произошло. Сейчас не могу ничего сказать. Дмитрий Михайленко

Напомним, Синчук должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора желтых карточек в матче заключительного тура группового этапа против Парагвая (2:1). Однако, что футболист был замечен в технической зоне сборной Украины во время игры, из-за чего ФИФА не засчитала ему пропуск встречи и продлила отстранение. Кроме этого, футболист еще и получил штраф.

Ранее Михайленко подвел итоги выступлений сборной Украины на чемпионате мира U-20.