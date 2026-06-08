Сергей Разумовский

Форвард Оливье Жиру продолжит выступления за Лилль. Пресс-служба французского клуба официально сообщила о подписании нового соглашения с опытным нападающим, которое будет действовать до окончания сезона-2026/27.

Предыдущий контракт 39-летнего футболиста с Лиллем был рассчитан до 30 июня 2026 года. Таким образом, стороны договорились о продолжении сотрудничества еще на один сезон. Для Жиру это решение может стать одним из финальных этапов в его продолжительной профессиональной карьере.

После подписания нового контракта нападающий дал понять, что не планирует чрезмерно заглядывать в будущее. По словам Жиру, все, что может произойти после этого периода, он воспринимает уже как дополнительный бонус. Француз также признал, что с большой вероятностью сезон 2026/27 станет последним в его карьере футболиста, фактически финальным этапом его выступлений на профессиональном уровне.

Жиру присоединился к Лиллю в июле 2025 года и быстро стал важной фигурой в атакующей линии команды. Несмотря на свой возраст, нападающий продолжает демонстрировать результативность и остается одним из ключевых игроков состава.

В текущем сезоне 39-летний француз провел за Лилль 44 матча во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и одна результативная передача. Именно эти 11 голов позволили Оливье стать лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.

Ранее вингер Динамо Андрей Ярмоленко продлил контракт после заявления, что предыдущий сезон станет для него последним.