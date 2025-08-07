Генеральный директор белградской Црвены Звезды Звездан Терзич высказался о возможной встрече его команды с киевским Динамо в рамках Лиги чемпионов.

Для того чтобы этот сценарий стал реальностью, украинскому клубу необходимо сделать камбэк и пройти кипрский Пафос (0:1). В свою очередь, сербам нужно сохранить комфортное преимущество после победы над польским Лехом со счетом 3:1.

«Мы – более сильная и качественная команда, чем киевское Динамо. Если мы хотим играть в Лиге чемпионов, конечно, нам нужно выйти на поле и обыграть этого соперника. Однако сначала Динамо нужно пройти «Пафос» – это хорошо организованный клуб, хорошая команда, где много иностранных игроков. Владелец – наш друг Ломакин (Сергей Ломакин, российский миллиардер и бизнесмен).

Я не могу сказать, кто пройдет дальше в паре Динамо – Пафос. На стадии плей-офф не бывает легких соперников. На данный момент наши игроки будут полностью сосредоточены на противостоянии с Лехом. Мы вообще должны запретить им говорить на тему раунда плей-офф до окончания противостояния с поляками», – сказал Терзич для пресс-службы клуба.