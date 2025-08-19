Киевская Оболонь отклонила предложение харьковского Металлиста 1925 о трансфере вратаря Дениса Марченко за один миллион долларов. Об этом рассказал генеральный директор пивоваров Александр Резниченко.

«Да, мы подтверждаем, что футбольный клуб Металлист 1925 прислал нам предложение о трансфере Дениса. Во-первых, это предложение не устроило руководство. Во-вторых, сейчас мы понимаем, что такой вратарь нужен нашей команде.

Ведь вы понимаете, это молодой парень, который является кандидатом в сборную U-20. Он может поехать на чемпионат мира. Неизвестно, как он там себя проявит. Президент сейчас не готов принимать какие-либо решения по Марченко», – сказал Резниченко для клубной пресс-службы.