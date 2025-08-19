Капітан Оболони Олег Слободян высказался о значении футбола во время войны. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, я думаю, что спорт нужен, потому что нужно давать какую-то радость людям в это непростое время. Например, посмотрите последний бой Усика – сколько людей наблюдало за ним, сколько людей из Украины и украинцев не в Украине. И все так объединялись и хотели, чтобы Усик победил.

Так же и футбол, я считаю, потому что это как один из элементов, мне кажется, всё-таки развлечение в такое непростое время. У нас очень много плакатов, мы помогаем ребятам и девчатам, которые на фронте. Все смотрят, все наблюдают.

У меня лично есть товарищ, который там, и он всегда в курсе событий. И поэтому я считаю, что это как один из элементов, чтобы немного отвлечься от нынешней ситуации и войны.