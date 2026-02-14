Пиза в стартовом матче 25 тура Серии А принимала Милан. Матч завершился со счетом 1:2.

Новичок Серии А не дотерпел считанные минуты до конца первого тайма, пропустив гол в раздевалку от Лофтуса-Чика.

Во втором тайме Милан понесся закрывать игру. Это конвертировалось в заработанный пенальти на 56-й минуте, который не реализовал Фюлькруг.

Поняв, что не все потеряно, Пиза нашла свой момент на 71-й минуте - Лойола оказался самым проворным в штрафной гостей, восстановив паритет.

На 85-й минуте настал звездный час Модрича. 40-летний ветеран перехватил мяч, сыграл в стенку с Риччи, элегантно перебросив вратаря Пизы.

Заключительные минуты команда Массимилиано Аллегри осталась в меньшинстве, когда у Рабьо сдали нервы, получив две желтые.

Серия А. 25 тур

Пиза - Милан 1:2

Голы: Лойола, 71 - Лофтус-Чик, 39, Модрич, 85