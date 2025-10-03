Геннадий Синчук: «Чем ближе к Парагваю, тем больше начинает колбасить»
Украина проведет третий матч на ЧМ U-20
около 2 часов назад
Вингер Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук в интервью XSPORT поделился впечатлениями от молодежного чемпионата мира-2025, который проходит в Чили.
19-летний воспитанник Металлиста, забивавший на этом турнире Южной Корее (2:1) и Панаме (1:1), пропустит сегодняшний матч 3 тура против Парагвая.
– Геннадий, расскажи, как прошла смена локации?
– Все супер. Вчера успели потренироваться в Сантьяго. Готовимся к Парагваю в обычном режиме.
– Стало больше болельщиков среди местной публики?
– Мы благодарны каждому болельщику, который нас поддерживает. Это придаёт тебе энергии
– Телефон не разрывался от желающих поздравить с двумя голами на ЧМ?
– Много сообщений. Очень приятно, честно признаюсь. Все понимают важность этих матчей, и каждое очко для нас на вес золота.
– Матч с Парагваем ты пропускаешь. Удалось отпустить эту ситуацию?
– Я много думал перед игрой, чтобы вдруг не получить жёлтую, потому что я понимал, что это может быть вторая. На следующий день проснулся и понимаешь, что где-то есть моя вина, что не сыграю. Даже с моим соседом по комнате говорил: Блин, я завтра не играю. Давайте, парни.
– Тебе проще было бы играть, чем сидеть на трибуне?
– Сложнее смотреть со стороны. Каждый момент ты эмоционально воспринимаешь на скамейке. Могу привести пример матча с Норвегией, когда я получил травму на Евро. Чем ближе к матчу, тем больше начинает трясти.
– С кем делишь номер?
– Украинский Нуну Мендеш – Вернаттус.
– После матча с Панамой много обсуждалось, что соперник прибегал к вещам, которые футбол не украшают.
– Играть на результат и некрасиво играть – две разные вещи. Когда с самого начала игры они начали лежать по 10 минут, падать, кричать. Айнел, который играет за Черноморец, научил своих нашей ругани нецензурной. Всю игру нас провоцировали, о войне говорили плохие вещи.
– С кем было играть тяжелее всего?
– Однозначно с Южной Кореей. Играющая команда, сильные атлетически, пытаются играть в футбол. Каждый стандарт от них создавал нам проблемы.
– Южная Корея и Панама много создали вам хлопот в зоне завершения. Функционалки не хватает, чтобы дожать?
– Ни одна из команд не хочет уступать. Каждая ошибка здесь на вес золота. Панама сравняла, они низко опустились, сбивают темп и тяжело даются моменты с таким соперником.
– Не напомнило тебе это Первую лигу, когда против Металлиста соперник часто действовал вторым номером?
– Действительно, Панама по своему стилю напоминала команды, которые в Первой лиге.
– На твой взгляд, использование VAR с челенджами больше вредит?
– Вы сами видели, как панамцы челенджами затягивали игру. Мы смотрели матчи других команд на турнире и в тех ситуациях, где не было повода просить челендж, пыталисьзбивать темп.
– В твоем случае, Панама брала челлендж относительно твоего удаления. Откуда там взялась жёлтая карточка?
– Я так же переспросил у арбитра, на что он ответил, что забыл её дать сразу. Хотя VAR смотрели на предмет прямого удаления, а жёлтые карточки не подпадают под просмотр. Этого я не понял.
– Как поддержали Александра Пищура после незабитого пенальти?
– Мы – одна команда. Ничего страшного не произошло. У нас одна общая цель, и мы очень сильно поддерживаем друг друга. Как тогда на Евро U-19, так и сейчас мы с ребятами коллектив единомышленников.
– Турнирная ситуация перед последним туром создаёт давление на команду?
– Мы настраиваем себя на максимум. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы выиграть и финишировать первыми.
– На Мундиаль не смогли приехать несколько игроков, которые остались в клубах. Насколько их отсутствие ослабило наш потенциал?
– Независимо от игроков мы придерживаемся собственного стиля.
– Какая из команд больше всего приглянулась тебе?
– Я бы отметил Мексику и Аргентину.
– Монреаль сразу согласился отпустить на ЧС?
– Дмитрий Станиславович перед тем, как отправить приглашение, попросил поговорить с руководством. Мне сказали, что без проблем отпустят, за что благодарен Монреалю.
– Как идут дела в новой команде?
– Первые 3 месяца в Канаде были тяжёлыми во всех аспектах. Новая страна, окружение, новая команда. Нужно было решить бытовые вопросы. Старт сезона пропустил из-за травмы, восстановился, потом получил ещё одну травму.
– Слишком много испытаний, как для 18-летнего парня.
– Психологически очень сложно. Родители и друзья сильно поддерживали. Со временем на поле и за его пределами всё стало на свои места.
– Английский подтягивал на месте или заранее себя готовил?
– Будучи в Металлисте, я учил английский, но уже на месте понял, что этого недостаточно, чтобы беспрепятственно говорить с местными, понимать сленг, акцент.
– В Монреале много наших?
– Не сказал бы, что действительно много. Встречал таксистов. Посещал украинскую церковь, где преимущественно община проводит службы, различные мероприятия.
– МЛС больше о футболе или спортивном зрелище?
– Если говорить о околофутбольных вещах, то они действительно умеют подать в красивой обёртке. В плане футбола я не ожидал, что в этой лиге все команды играют в футбол, интенсивность на высоком уровне. Нужно было привыкнуть делать всё на высокой скорости.
– Реальность превзошла ожидания?
– 100%!
– Какой футбол исповедует Монреаль?
– Игра первым номером, всё на мяче, создаём много моментов, независимо от соперников. По всем показателям мы можем быть на голову выше соперника, но итоговый результат не всегда в нашу пользу.
– На твой взгляд, проблемы Монреаля в ментальнойплоскости могли помешать побороться за плей-офф?
– Много молодых игроков, но каждая неудача по-своему прибивает, хотя тренер всячески старается нас поддерживать, вселять веру в то, что мы идем правильным путем.
– Нестабильные результаты сильно бьют по психологии?
– Я это проходил в Металлисте, когда первый сезон мы боролись внизу, а потом команда обкаталась в Первой лиге и могла вполне претендовать на переходные матчи. Соперник может создать 1-2 момента за всю игру и выиграть, хотя мы выглядели довольно неплохо. Такие штуки побуждают тебя еще больше работать. После черной полосы всегда наступает белая. Со временем это обязательно приведет к желаемому результату.
– Еще не перенял привычку местных быстро забывать неудачи и переключать фокус, что вне футбола?
– Я всегда самокритичен по отношению к себе и определенные моменты некоторое время ношу с собой. Проанализировал, сделал выводы,
– Наиболее памятный момент – дебют против Майами или гол Остину?
– Против Майами я впервые сыграл в МЛС. Очень хотел наконец дебютировать. Играть против лучших игроков мира – невероятные ощущения, которые двумя словами не опишешь. После игры не мог поверить, что Месси, Бускетс, Суарес играли против тебя.
С другой стороны, я был рад забить дебютный гол в МЛС против Остина, но глобально для меня он на втором плане, ведь мой путь в этой лиге только на этапе становления.
