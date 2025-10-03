Вингер Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук в интервью XSPORT поделился впечатлениями от молодежного чемпионата мира-2025, который проходит в Чили.

19-летний воспитанник Металлиста, забивавший на этом турнире Южной Корее (2:1) и Панаме (1:1), пропустит сегодняшний матч 3 тура против Парагвая.

Фото - УАФ

– Геннадий, расскажи, как прошла смена локации?

– Все супер. Вчера успели потренироваться в Сантьяго. Готовимся к Парагваю в обычном режиме.

– Стало больше болельщиков среди местной публики?

– Мы благодарны каждому болельщику, который нас поддерживает. Это придаёт тебе энергии

– Телефон не разрывался от желающих поздравить с двумя голами на ЧМ?

– Много сообщений. Очень приятно, честно признаюсь. Все понимают важность этих матчей, и каждое очко для нас на вес золота.

– Матч с Парагваем ты пропускаешь. Удалось отпустить эту ситуацию?

– Я много думал перед игрой, чтобы вдруг не получить жёлтую, потому что я понимал, что это может быть вторая. На следующий день проснулся и понимаешь, что где-то есть моя вина, что не сыграю. Даже с моим соседом по комнате говорил: Блин, я завтра не играю. Давайте, парни.

– Тебе проще было бы играть, чем сидеть на трибуне?

– Сложнее смотреть со стороны. Каждый момент ты эмоционально воспринимаешь на скамейке. Могу привести пример матча с Норвегией, когда я получил травму на Евро. Чем ближе к матчу, тем больше начинает трясти.

– С кем делишь номер?

– Украинский Нуну Мендеш – Вернаттус.

– После матча с Панамой много обсуждалось, что соперник прибегал к вещам, которые футбол не украшают.

– Играть на результат и некрасиво играть – две разные вещи. Когда с самого начала игры они начали лежать по 10 минут, падать, кричать. Айнел, который играет за Черноморец, научил своих нашей ругани нецензурной. Всю игру нас провоцировали, о войне говорили плохие вещи.

Фото - УАФ

– С кем было играть тяжелее всего?

– Однозначно с Южной Кореей. Играющая команда, сильные атлетически, пытаются играть в футбол. Каждый стандарт от них создавал нам проблемы.

– Южная Корея и Панама много создали вам хлопот в зоне завершения. Функционалки не хватает, чтобы дожать?

– Ни одна из команд не хочет уступать. Каждая ошибка здесь на вес золота. Панама сравняла, они низко опустились, сбивают темп и тяжело даются моменты с таким соперником.

– Не напомнило тебе это Первую лигу, когда против Металлиста соперник часто действовал вторым номером?

– Действительно, Панама по своему стилю напоминала команды, которые в Первой лиге.

– На твой взгляд, использование VAR с челенджами больше вредит?

– Вы сами видели, как панамцы челенджами затягивали игру. Мы смотрели матчи других команд на турнире и в тех ситуациях, где не было повода просить челендж, пыталисьзбивать темп.

– В твоем случае, Панама брала челлендж относительно твоего удаления. Откуда там взялась жёлтая карточка?

– Я так же переспросил у арбитра, на что он ответил, что забыл её дать сразу. Хотя VAR смотрели на предмет прямого удаления, а жёлтые карточки не подпадают под просмотр. Этого я не понял.

– Как поддержали Александра Пищура после незабитого пенальти?

– Мы – одна команда. Ничего страшного не произошло. У нас одна общая цель, и мы очень сильно поддерживаем друг друга. Как тогда на Евро U-19, так и сейчас мы с ребятами коллектив единомышленников.

Фото - УАФ

– Турнирная ситуация перед последним туром создаёт давление на команду?

– Мы настраиваем себя на максимум. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы выиграть и финишировать первыми.

– На Мундиаль не смогли приехать несколько игроков, которые остались в клубах. Насколько их отсутствие ослабило наш потенциал?

– Независимо от игроков мы придерживаемся собственного стиля.

– Какая из команд больше всего приглянулась тебе?

– Я бы отметил Мексику и Аргентину.

– Монреаль сразу согласился отпустить на ЧС?

– Дмитрий Станиславович перед тем, как отправить приглашение, попросил поговорить с руководством. Мне сказали, что без проблем отпустят, за что благодарен Монреалю.

– Как идут дела в новой команде?

– Первые 3 месяца в Канаде были тяжёлыми во всех аспектах. Новая страна, окружение, новая команда. Нужно было решить бытовые вопросы. Старт сезона пропустил из-за травмы, восстановился, потом получил ещё одну травму.

– Слишком много испытаний, как для 18-летнего парня.

– Психологически очень сложно. Родители и друзья сильно поддерживали. Со временем на поле и за его пределами всё стало на свои места.

– Английский подтягивал на месте или заранее себя готовил?

– Будучи в Металлисте, я учил английский, но уже на месте понял, что этого недостаточно, чтобы беспрепятственно говорить с местными, понимать сленг, акцент.

– В Монреале много наших?

– Не сказал бы, что действительно много. Встречал таксистов. Посещал украинскую церковь, где преимущественно община проводит службы, различные мероприятия.

– МЛС больше о футболе или спортивном зрелище?

– Если говорить о околофутбольных вещах, то они действительно умеют подать в красивой обёртке. В плане футбола я не ожидал, что в этой лиге все команды играют в футбол, интенсивность на высоком уровне. Нужно было привыкнуть делать всё на высокой скорости.

– Реальность превзошла ожидания?

– 100%!

– Какой футбол исповедует Монреаль?

– Игра первым номером, всё на мяче, создаём много моментов, независимо от соперников. По всем показателям мы можем быть на голову выше соперника, но итоговый результат не всегда в нашу пользу.

– На твой взгляд, проблемы Монреаля в ментальнойплоскости могли помешать побороться за плей-офф?

– Много молодых игроков, но каждая неудача по-своему прибивает, хотя тренер всячески старается нас поддерживать, вселять веру в то, что мы идем правильным путем.

Геннадий Синчук / Фото - ФК Монреаль

– Нестабильные результаты сильно бьют по психологии?

– Я это проходил в Металлисте, когда первый сезон мы боролись внизу, а потом команда обкаталась в Первой лиге и могла вполне претендовать на переходные матчи. Соперник может создать 1-2 момента за всю игру и выиграть, хотя мы выглядели довольно неплохо. Такие штуки побуждают тебя еще больше работать. После черной полосы всегда наступает белая. Со временем это обязательно приведет к желаемому результату.

– Еще не перенял привычку местных быстро забывать неудачи и переключать фокус, что вне футбола?

– Я всегда самокритичен по отношению к себе и определенные моменты некоторое время ношу с собой. Проанализировал, сделал выводы,

– Наиболее памятный момент – дебют против Майами или гол Остину?

– Против Майами я впервые сыграл в МЛС. Очень хотел наконец дебютировать. Играть против лучших игроков мира – невероятные ощущения, которые двумя словами не опишешь. После игры не мог поверить, что Месси, Бускетс, Суарес играли против тебя.

С другой стороны, я был рад забить дебютный гол в МЛС против Остина, но глобально для меня он на втором плане, ведь мой путь в этой лиге только на этапе становления.

