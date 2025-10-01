Сборная Украины U-20 поделила очки с Панамой во 2 туре ЧМ-2025. Матч в Вальпараисо завершился со счетом 1:1.

Стартовая активность команды Дмитрия Михайленко привела к назначенному пенальти в ворота Панамы. Первый удар с отметки промахнулся Пищур, однако вбегание панамского футболиста позволило повторить 11-метровый, который реализовал Синчук.

Отодвинув игру от своих ворот, Панама пошла искать счастье у наших ворот. Одна из вылазок на ворота Крапивцова привела к забитому голу в исполнении Эрреры.

После перерыва сине-желтые попытались накрутить обороты, но ставка Панамы на игру вторым номером позволила им не дать Украине приблизиться к выходу из группы, отложив вопрос о путевке в плей-офф на заключительный тур.

ЧМ-2025 (U-20). 2 тур. Группа В.

Украина - Панама 1:1

Голы: Синчук, 6 (с пенальти) - Эррера, 36

