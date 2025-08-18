Защитник лондонского Арсенала Риккардо Калафьори прокомментировал победу своей команды над Манчестер Юнайтед в первом туре Английской Премьер-лиги. Итальянский футболист забил единственный гол в матче, обеспечив «канонирам» три очка (1:0).

«Как всегда, мы много работали над стандартными положениями, и именно это сегодня продемонстрировали. Нам нужно, если возможно, улучшаться и двигаться дальше.

Если мы хотим конкурировать на высоком уровне, мы должны быть сильными на каждой позиции. Мои партнёры по команде готовы играть, и нелегко выходить на поле в каждом матче.

Уверенность, которую мы чувствуем внутри, поднимет наш уровень игры. Надеюсь, я буду много играть, но если нет – есть другой партнёр по команде, который может выйти на поле», – сказал Рикардо.