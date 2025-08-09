Сергей Стаднюк

Завершились все товарищеские матчи игрового дня субботы, 9 августа, с участием европейских клубов украинских футболистов.

Ренн и Дженоа сыграли вничью. Хозяева вели после голов Аль-Тамари и Сиссе, но после выхода на замену Руслана Малиновского и его точного удара, а также мяча Эстигоре на 92-й минуте, «грифоны» смогли спастись.

Арсенал уверенно разгромил Атлетик Бильбао в финале Кубка Эмирейтс благодаря голам Дьокереша, Сака и Гаверца. Защитник «канониров» Александр Зинченко не принимал участия в матче. Украинец остался в запасе.

Наполи обыграл Жирону. Дубль Де Брюйне и гол Ди Лоренцо обеспечили преимущество для чемпиона Италии. Однако Стуани оформил дубль у гостей, но так и не помог совершить камбек. Украинец Виктор Цыганков стал единственным в составе каталонцев, кто провел на поле весь матч.

Товарищеские матчи

Ренн – Дженоа 2:2

Голы: Аль-Тамари, 21, Сиссе, 73 – Малиновский, 78, Эстигор, 90+2

Арсенал – Атлетик Бильбао 3:0

Голы: Дьокереш, 34, Сака, 36, Гаверц, 82

Наполи – Жирона 3:2

Голы: Ди Лоренцо, 4, Де Брюйне, 15, 23 – Стуани, 33, 42

