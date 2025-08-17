Арсенал без Зинченко на выезде победил Манчестер Юнайтед
Судьбу поединка решил один мяч
около 2 часов назад
Фото - ФК Арсенал
Арсенал прекрасно начал новый сезон. Команда Микеля Артеты победила Манчестер Юнайтед на «Олд Траффорд» со счетом 1:0 в первом туре АПЛ.
«Канониры» отметились на 13-й минуте, когда Риккардо Калафиори забил с близкого расстояния, воспользовавшись ошибкой Алтая Баиндыра.
Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко не был включен в заявку на матч.
АПЛ, 1-й тур
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
Гол: Калафиори, 13.