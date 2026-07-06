Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский обратил внимание на выступления полузащитника Павла Люсина в составе юношеской сборной Украины U-19. Журналист высоко оценил роль футболиста в игре команды и подчеркнул, что его влияние на атакующие действия сборной было очень заметным.

По словам Спиваковского, Люсин стал одним из ключевых игроков юношеской сборной Украины на этом этапе. Он отметил, что значительная часть результативных атак команды так или иначе была связана именно с действиями хавбека. Журналист оценил его вклад примерно в 70% голов команды, имея в виду забитые мячи, ассисты или участие в развитии атак, которые завершались взятием ворот.

В то же время стоит отметить, что фактически Люсин был причастен ко всем голам сборной Украины U-19. Как минимум два мяча команда забила после его подач, хотя в официальном финальном протоколе эти эпизоды не были записаны на счет полузащитника как результативные действия. Несмотря на это, его роль в создании моментов и общем рисунке игры оставалась очень важной.

Отдельно Спиваковский остановился на клубной перспективе футболиста. Павел Люсин принадлежит Динамо, однако в первой команде киевского клуба сейчас очень высокая конкуренция. Именно поэтому молодому игроку, по мнению журналиста, необходима регулярная игровая практика на взрослом уровне, чтобы продолжать прогрессировать и не потерять темп развития.

Спиваковский считает, что выступления Люсина за юношескую сборную Украины уже могли привлечь внимание ряда клубов украинской Премьер-лиги. Он предполагает, что за полузащитником сейчас внимательно следят команды, которые могут быть заинтересованы в аренде молодого динамовца. Среди возможных вариантов для продолжения карьеры журналист назвал Зарю и Черноморец как условные примеры клубов, где Люсин мог бы получить больше игрового времени.

Напомним, сборная Украины U-19 выиграла группу юношеского Евро, вышла в полуфинал и на чемпионат мира-2027 (U-20).